Lamborghini Ивлеевой эвакуировали из-за неправильной парковки

Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева снова провинилась, припарковавшись под запрещающим знаком.

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Любопытное сообщение появилось сегодня в Telegram—канале столичного департамента транспорта.

Приводим его дословно, редко кому удается добиться персонального обращения от властей, да еще в столь ласковом тоне:

«Дорогая Анастасия Ивлеева. Нам снова пришлось эвакуировать ваш автомобиль из-за нарушения правил парковки. На этот раз авто припарковали там, где есть запрещающий знак в Нижнем Сусальном переулке, 5 (около Армы)», — говорится в сообщении.

Дептранс призвал Ивлееву быть внимательной в следующий раз и соблюдать требования дорожных знаков.

Обратите внимание на подпись — «Ваш Дептранс». Что же, в чувстве юмора товарищам не откажешь.

Из текста сообщения понятно, что автомобиль Ивлеевой эвакуируют уже не в первый раз.

Настя Ивлеева сообщила о покупке новенького суперкара в июле 2020 года. Lamborghini Aventador телеведущей совсем недавно оказался в центре внимания, когда 11 апреля наряд ДПС остановил ее за превышение скорости.

Фото: Департамент транспорта Москвы