Задержан водитель с 1500 неоплаченными штрафами

Общая сумма долга нарушителя составила более 2 млн рублей.

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Злостный нарушитель и неплательщик штрафов был выявлен сотрудниками Госавтоинспекции Москвы. Во время проверки выяснилось, что на счету 31-летнего водителя 1457 административных штрафов за нарушение правил дорожного движения, и все неоплаченные. В результате долг автомобилиста составил более 2 млн рублей.

«Сотрудниками отдела ГИБДД Зеленоградского округа совместно с коллегами из Московской области и представителями управления ФССП был обнаружен и привлечен к административной ответственности владелец иномарки, который имеет 1457 административных штрафов на общую сумму более 2 млн рублей», — цитирует ТАСС заявление пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве.

В отношении нарушителя были составлены очередные административные протоколы по статье о неуплате штрафа в срок (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). Также был арестован и отправлен на спецстоянку его автомобиль. Теперь мужчине придется выплатить государству гораздо большую сумму денег.

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Фото: Артем Геодакян/ТАСС