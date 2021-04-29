В пяти регионах лжедилеры продавали самопальные КАМАЗы

Преступники задержаны, нанесенный ущерб оценивается в 1 млрд рублей.

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В пяти регионах России раскрыта афера с продажей поддельных грузовиков КАМАЗ с ущербом 1 миллиард рублей, задержаны три человека, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С января 2014 года участники группы, прикрываясь именем дилеров КАМАЗа, продавали клиентам автомобили, изготовленные из ремонтных комплектов. При этом на машины ставили моторы низкого экологического класса, которые запрещены к эксплуатации в РФ, а в паспорта транспортных средств вносили ложные сведения об их технических характеристиках.

Тем самым они нанесли ущерб также репутации производителя КАМАЗ, так как продавали нелегально произведенные автомобили заведомо низкого качества.

В ходе расследования масштабной аферы в пяти регионах России было проведено более 50 обысков, изъяты компьютеры и документы.

Троим фигурантам из числа руководителей и сотрудников коммерческих организаций, причастных к криминальной схеме, предъявлены обвинения по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В настоящее время устанавливаются другие эпизоды и соучастники преступления.

А пока КАМАЗ начал испытания нового мотора мощностью свыше 700 л.с.



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