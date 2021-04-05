КАМАЗ начал испытания нового мотора мощностью свыше 700 л.с.

Это тот самый газовый двигатель Р6, который анонсировали в конце прошлого года.

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На КАМАЗе, наконец-то, запустили новый испытательный стенд, который позволит тестировать двигатели нового семейства. «Наконец-то» потому, что в пробном режиме стенд заработал еще в конце прошлого года, но окончательно настроить его помешала пандемия: в Набережных Челнах ждали иностранных партнеров, совместно с которыми шла настройка стенда. Стенд позволяет выполнять два различных цикла испытаний — для традиционных моторов V8 и для новых P6.

Напомним, сейчас самый мощный камазовский двигатель — это как раз новый Р6, но в обычном турбодизельном исполнении. Он развивает 550 л.с. и устанавливается на магистральные тягачи КАМАЗ-54901. А с новой испытательной базой можно приступить к производству и обкатке газовых модификаций этого же мотора с отдачей от 450 до 720 л.с.

У мотора Р6 будет три разновидности: турбодизельная, газовая и газодизельная

Через новый стенд будет проходить 100% газовых двигателей, выпущенных на заводе, сообщает пресс-служба предприятия в новом видеосюжете. Сейчас под эту модификацию на заводе двигателей КАМАЗ перестраивают и расширяют производство.

Впоследствии в тот же испытательный корпус камазовцы планируют закупить второй стенд, на котором станут тестировать еще одну модификацию нового Р6 — газодизельную. Такая схема питания уже применяется в камазовском V8 — КПГ (компримированный природный газ, метан, CNG) замещает дизельное топливо в пропорции 60/40.

А стандартный Р6 недавно «прокатился» по Европе — дальнобойщик на новом тягаче КАМАЗ-54901 совершил рейс по нескольким странам, а потом рассказал о реакции европейцев на новый российский грузовик.

Фото: скриншот zen.yandex.ru/KAMAZ-online