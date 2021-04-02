Как реагируют на новый КАМАЗ в Европе? Рассказ дальнобойщика

На предприятии считают, что новый магистральный тягач уже можно приравнивать к грузовикам «большой семерки» — Volvo, Scania, MAN, Mercedes-Benz, DAF, Iveco и Renault.

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Новый седельный тягач КАМАЗ-54901 выполнил первый международный рейс по маршруту Белоруссия — Германия — Россия — Белоруссия. Когда основная часть маршрута была позади, с водителем Павлом Синькевичем побеседовали журналисты корпоративного медиапроекта «Вести КАМАЗа». Шофер рассказал, как показала себя машина в дальней дороге и как на нее реагируют в Евросоюзе.

«В Германии по горам на обгон [водителей других грузовиков] брал, и они были просто в шоке. На стоянках в Европе у людей ажиотаж был, особенно в Прибалтике и Польше. Польский транспортный контроль останавливал меня три раза ради того, чтобы посмотреть», — сказал Павел Синькевич.

Водитель, проехавший на машине более 6000 км, отметил, что машина удобная и комфортная. Магистральный тягач показал себя динамичным и мощным при движении в гору и при этом мягким и плавным на равнине. На ровной незагруженной трассе водитель двигался в экорежиме, а в тяжелых обгонах помогал усиленный режим коробки передач.

Автомат ZF-TraXon, который ставится на КАМАЗ-54901, имеет 12 ступеней и рассчитан на крутящий момент до 2600 Н.м. КАМАЗ показывал работу этой коробки в подробном видео.

Видео: YouTube/ПАО КАМАЗ