Как собирают КАМАЗы: что поменялось за 45 лет

Вы знали, что еще совсем недавно грузовики сходили с конвейера на «неродных» колесах?

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КАМАЗ показал, что изменилось на главном сборочном конвейере предприятия за 45 лет. Все это время производство эволюционировало и к настоящему моменту практически полностью переродилось. Что осталось неизменным, так это длина конвейера — как и в 1970-х, она составляет 700 метров, но вот количество сборочных позиций уменьшилось. На предприятии объясняют это тем, что габаритная длина первых автомобилей едва превышала 8 метров, а в 1990-х началось производство 11-метровых большегрузов, под которых пришлось адаптировать сборку.

По-другому наносят VIN-номер: раньше его ставили вручную, с помощью молотка, теперь же используют электронный маркиратор. Вместо пневматических гайковертов, использовавшихся в СССР, на сборке КАМАЗов применяют электронные, не зависящие от давления воздуха, а значит, более стабильные в моменте затяжки и с собственной системой контроля.

А совсем недавно технологические колеса, которые ставили на КАМАЗы на сборке, тоже ушли в прошлое — теперь все машины сходят с конвейера на штатных шинах. Кроме того, улучшились условия отдыха рабочих, появились современные помещения для мастеров.

Вторая ветка конвейера, где собираются грузовики последнего поколения, обзавелась электронными сборочными системами с обратной связью, появились на ней современные стенды для заправки и прокачки гидросистемы рулевого механизма и сцепления. Ход конвейера полностью контролируется системой MES (Manufacturing Execution System): на большом мониторе отображается степень сборки каждой машины на линии.

АВТОВАЗ тоже модернизирует сборку: конвейер по выпуску Niva Travel работники улучшали все 20 лет его существования, а производство Largus и XRay прямо сейчас перенастраивают под выпуск полноприводных моделей.

Видео: Youtube/ПАО «КАМАЗ»