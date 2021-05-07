Змея прикинулась «дворником» и устроила пляску на стекле

Водитель не испугался: видимо, знал, что она не ядовитая.

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Это видео снято в Джорджии (США): как пишет автор, черная змея-«гонщик» выползла из-под капота и попала на ветровое стекло его пикапа. Водитель оказался не из робких, спокойно снял ее и «отправил обратно в лес».

Впрочем, ему повезло, этот тип змей не ядовитый, такие особи обитают на юго-востоке Америки, от южного штата Мэн до островов Флориды.

Южный черный гонщик (полоз Приап) является одним из наиболее распространенных неядовитых подвидов полозов, которые водятся в Соединенных Штатах. Эти змеи довольно активны в течение дня и едят практически любое животное, которое могут одолеть, включая грызунов, лягушек, жаб и ящериц.

Взрослые особи обычно тонкие, с угольно-черной спинкой, серым брюшком и белым подбородком. Они довольно быстрые, отсюда и название «гонщик».

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Видео: YouTube