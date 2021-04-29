Рабочие завода Renault взяли в заложники топ-менеджеров

Концерн решил продать завод, а сотрудники требуют не делать этого.

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На литейном заводе Fonderie de Bretagne в Каудане (Франция) забастовали сотрудники, объявив, что пять человек из руководства завода находятся в здании предприятия и не выйдут, пока представители Renault не выслушают требования рабочих. На предприятии трудятся 350 человек, а деятельность предприятия была заблокирована группой около ста человек, которые прекратили работать в 10 утра во вторник, 27 апреля.

Забастовка возникла из-за того, что 11 марта текущего года Group Renault объявила, что продает завод. Предприятие Fonderie de Bretagne с 1965 года производит для Renault рычаги подвески, выпускные коллекторы и дифференциалы. После новости о продаже у работников завода возникла обеспокоенность своим будущим, которую отчасти разделяют и местные власти.

К вечеру первого дня забастовки руководство Group Renault решительно осудило блокировку завода и постаралось заверить сотрудников в том, что прилагаются все усилия для сохранения рабочих мест. Действия это не возымело: французское издание, Le Figaro сообщило что в среду 28 апреля блокировка предприятия продолжилась. Правда, представители топ-менеджмента завода все же смогли покинуть его накануне, во вторник вечером, спустя 12 часов после начала забастовки.

В ближайшие годы Renault ожидают глубокие реформы в производстве — в частности, на этом скажется отказ от разработки новых дизелей.

Фото: Renault