Водителей проверят на хронический алкоголизм и наркоманию

Речь идет о медсправках для получения и продления прав.

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Минздрав разработал новый приказ, регулирующий процедуру получения медицинских справок в рамках водительских комиссий, стало известно «Коммерсанту».

Кандидаты в водители должны будут сдать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм и наличие ряда запрещенных веществ, включая опиаты, каннабиноиды, кокаин и метадон. Но обяжут их это сделать только в том случае, если врач заметил признаки хронического алкоголизма или наркозависимости, следует из документа. О каких признаках идет речь, в документе не уточняется. Известно только, что для водителей, возвращающих права после лишения, это тоже станет обязательным.

В 2019 году Минздрав уже пытался ввести подобные меры, но их раскритиковал Владимир Путин.

Тогда ведомство предложило обязать граждан сдавать кровь на наличие карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT-тест) — специфического маркера, указывающего на наличие хронического заболевания. Однако выяснилось, что необходимых препаратов для тестирования у нас не производят, их пришлось бы закупать за границей, и из-за этого процедура могла подорожать в несколько раз. Потом Минздрав перенес срок вступления новых правил на 2022 год, пообещав доработать документ.

Как пишет издание, теперь в тексте приказа вместо CDT-тестов появился более общий термин — «лабораторные исследования крови и (или) мочи на определение хронического употребления алкоголя». То есть, какими конкретно методами будут выявлять болезнь, приказ не уточняет.

При выявлении в биоматериале веществ, указывающих на болезнь, гражданина направят на полноценное обследование в специализированную клинику (наркодиспансер) для постановки диагноза.

Еще одним испытанием станет проверка мочи на «наличие психоактивных веществ» (опиатов, каннабиноидов, кокаина, метадона и пр.). Такое тестирование также было заложено в поправках к приказу 2019 года. Мочу надо будет сдавать тем, у кого врач выявил «признаки» заболевания (наркозависимости), а также тем, кто возвращает права после лишения.

Сначала моча исследуется экспресс-методом, так называемым предварительным химико-токсикологическим исследованием, результат которого можно получить в течение двух часов. Если будут найдены следы запрещенных веществ, то назначается «подтверждающее» исследование. Это исследование не должно длиться более трех дней.

Напомним, психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ, хронический алкоголизм, наркомания и синдром зависимости от различных веществ являются противопоказаниями к управлению автомобилем.

Нововведения, перечисленные в новом приказе Минздрава, могут коснуться нескольких миллионов человек: в 2020 году права получили 1,2 млн граждан, еще 4,7 млн удостоверений было выдано взамен просроченных и похищенных.

В МВД России проект официально не комментируют. Поправки находятся в правительстве и в Госдуму еще не вносились.