С чего «содрали» Ниву? Неизвестные факты из истории АВТОВАЗа

У Фиата в 1970-х был свой внедорожник — Fiat Campagnola. Выяснили, что его роднит с нашей Нивой.

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Широко известно, что ВАЗ-2121 Нива была для своего времени уникальным автомобилем и, по сути, основала целый новый класс внедорожников — с несущим кузовом, без рамы. Но мало кто знает, что у родственного Волжскому автозаводу бренда Fiat в 1970-х был свой интересный «проходимец» — Fiat 1107A Nuova Campagnola. Если вдуматься, пересечений с Нивой усматривается не так уж и мало.

Для модели Campagnola это было уже второе поколение, и на этапе его проектирования фиатовские конструкторы решили отказаться от рамы — в пользу мощного основания кузова, к которому крепились силовой агрегат с трансмиссией и подвески. Правда, у «итальянки» они были независимыми, но ведь и при разработке Нивы такое решение примерялось на прототипы...

Fiat 1107A Nuova Campagnola, 1974 год

Поначалу появился вариант Campagnola с открытым кузовом, а затем — несколько версий с жестким верхом, а также армейская модификация. В 1970-е, к которому относится эта модель, инженеры FIAT и ВАЗ часто трудились бок о бок... Но можно ли считать Ниву последователем итальянской машины?

ВАЗ-Э2121, 1971 год

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Едва ли! Nuova Campagnola с бензиновым 2-литровым 80-сильным мотором (были и дизельные варианты) дебютировала в 1974 году. Но ведь еще в 1971 году существовал прототип ВАЗ-Э2121, и он был совсем другим. И хотя наши конструкторы внимательно изучали аналоги, Нива оказалась полностью самостоятельной разработкой!

Кстати, на ВАЗ-Э2121 стояла совершенно оригинальная трансмиссия, позволяющая включать отдельно передний, задний или полный привод. Почему от такой схемы в итоге отказались? Чем Нива похожа на Range Rover? Как менялась Нива в процессе проектирования и почему оказалась куда более живучей, чем многие аналогичные современники?

Ответы на эти вопросы и другие секреты разработки ВАЗ-2121 Нива — в майском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Несмотря на официальный уход бренда Lada из Европы, внедорожники Нива до сих пор пользуются там успехом и продолжают продаваться в Великобритании, Германии и других европейских странах силами частных компаний.

Текст подготовлен по материалам публикации «Секрет постоянства» Сергея Канунникова.

Фото: из архива «За рулем»