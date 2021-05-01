С чего «содрали» Ниву? Неизвестные факты из истории АВТОВАЗа

Широко известно, что ВАЗ-2121 Нива была для своего времени уникальным автомобилем и, по сути, основала целый новый класс внедорожников — с несущим кузовом, без рамы. Но мало кто знает, что у родственного Волжскому автозаводу бренда Fiat в 1970-х был свой интересный «проходимец» — Fiat 1107A Nuova Campagnola. Если вдуматься, пересечений с Нивой усматривается не так уж и мало.
Для модели Campagnola это было уже второе поколение, и на этапе его проектирования фиатовские конструкторы решили отказаться от рамы — в пользу мощного основания кузова, к которому крепились силовой агрегат с трансмиссией и подвески. Правда, у «итальянки» они были независимыми, но ведь и при разработке Нивы такое решение примерялось на прототипы...
Поначалу появился вариант Campagnola с открытым кузовом, а затем — несколько версий с жестким верхом, а также армейская модификация. В 1970-е, к которому относится эта модель, инженеры FIAT и ВАЗ часто трудились бок о бок... Но можно ли считать Ниву последователем итальянской машины?
Едва ли! Nuova Campagnola с бензиновым 2-литровым 80-сильным мотором (были и дизельные варианты) дебютировала в 1974 году. Но ведь еще в 1971 году существовал прототип ВАЗ-Э2121, и он был совсем другим. И хотя наши конструкторы внимательно изучали аналоги, Нива оказалась полностью самостоятельной разработкой!
Кстати, на ВАЗ-Э2121 стояла совершенно оригинальная трансмиссия, позволяющая включать отдельно передний, задний или полный привод. Почему от такой схемы в итоге отказались? Чем Нива похожа на Range Rover? Как менялась Нива в процессе проектирования и почему оказалась куда более живучей, чем многие аналогичные современники?
Ответы на эти вопросы и другие секреты разработки ВАЗ-2121 Нива — в майском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!
- Несмотря на официальный уход бренда Lada из Европы, внедорожники Нива до сих пор пользуются там успехом и продолжают продаваться в Великобритании, Германии и других европейских странах силами частных компаний.
Текст подготовлен по материалам публикации «Секрет постоянства» Сергея Канунникова.
Фото: из архива «За рулем»