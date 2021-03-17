Внедорожники Niva Legend и Travel продаются в Европе без ведома АВТОВАЗа

Их ввозят в страну предприниматели. В Германии это делает компания, занимающаяся российскими автомобилями уже около 20 лет.

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Пресс-служба Волжского автозавода официально опровергла свою причастность к продажам новых внедорожников Niva Legend и Niva Travel в Европе. Напомним, в середине марта 2021 года появились сообщения о том, что компания Blackheath Developments Ltd предлагает к заказу новые Niva Legend на территории Великобритании. Саму возможность продаж источники объясняли тем, что в стране, не входящей в Евросоюз, не действуют нормы Евро-6, которым российские машины не соответствуют. Правда, открытым остался вопрос о расположении руля у импортируемых на острова автомобилей.

А спустя несколько дней еще одна компания, продающая внедорожники Niva Legend и, что еще более удивительно, новую Niva Travel, обнаружилась уже в Германии, где наличию целого автовоза с Нивами не помешали никакие экологические нормы. Некоторые российские газеты поспешили написать, что машины ввозятся в страну силами официального дистрибьютора марки Lada в Германии, однако «За рулем» выяснил, что это не так.

Автовоз с внедорожниками Niva Legend и Niva Travel на территории компании Made in Russia GmbH

Автомобили в Германию ввозит частная компания Made in Russia GmbH, у истоков создания которой в 2001 году стоял предприниматель Дмитрий Шваб. В последние годы Шваб продает немцам не только новые Нивы, но и микроавтобусы УАЗ Буханка (УАЗ СГР), и даже, если судить по сайту компании, внедорожники Апал на агрегатах Нивы, которые в России выпустили несколько лет назад очень небольшой серией. А в свежем видео на Youtube-канале компании Шваб самолично рекламирует для немцев новую Niva Travel.

Его компания уже много лет привозит и доводит до приемлемого в Германии уровня автомобили, являющиеся для европейцев чем-то вроде экзотики из бывшего СССР, причем экзотики недорогой и надежной. Шваб сумел наладить для этих машин получение допуска в страны ЕС, а в самой Германии — прохождение технического контроля TÜV и оформление всех немецких документов. Деятельность Made in Russia GmbH не имеет никакого отношения к официальному дистрибьютору Lada Automobile GmbH Deutschland, сайт которого сообщает, что автомобили в настоящее время не поставляются.

Дмитрий Шваб за рулем импортированной в Германию «Буханки»

Подтверждает это и комментарий пресс-службы АВТОВАЗа, полученный изданием «За рулем»:

«Официальные поставки в Европу прекращены с лета 2019 года. У нас нет там ни дилерских центров, ни официального импортера. По Великобритании — все то же самое, официальных поставок нет и пока что не планируется», — сообщил руководитель пресс-службы АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

Мы уже рассказывали о компании Made in Russia GmbH: помимо вышеуказанной техники они продают в Германии автодома на базе Нивы и Гранты.

Фото: Facebook/LADA in EUROPA Club, Autobild

Видео: YouTube/Made in Russia