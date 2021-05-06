Водитель на горящей машине сам приехал к пожарным (видео) — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Водитель на горящей машине сам приехал к пожарным (видео)

В кузове Газели загорелся строительный мусор, но водитель проявил сообразительность.

Материалы по теме
Непростая поездка: горящий мусоровоз со взрывающимся кузовом

На Архангельском шоссе в городе Северодвинск (Архангельская область) очевидцы засняли на видео грузовую Газель, в кузове которой полыхает огонь — по неустановленной причине загорелся перевозимый строительный мусор. В ролике мы видим, как водитель бортового грузовика сворачивает с шоссе и направляется к зданию — это городская Специальная пожарно-спасательная часть № 1.

Можно также различить человека, который, увидев приближающийся горящий грузовик, бежит к гаражу, где, вероятно, находятся пожарные автомобили — и отпирает ворота. По имеющейся информации, пожар удалось быстро потушить, газовых баллонов во вспыхнувшей машине не было, так что ущерб получился минимальный, и в происшествии никто не пострадал.

Инцидент произошел 1 мая, и за несколько праздничных дней видео разлетелось по соцсетям. Точно неизвестно, что случилось с Газелью на дороге, но северодвинцы оценили поступок водителя и похвалили его за сообразительность.

Видео: Youtube/NEWSBOX24.TV

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Google.News
53
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...