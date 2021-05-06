Водитель на горящей машине сам приехал к пожарным (видео)

В кузове Газели загорелся строительный мусор, но водитель проявил сообразительность.

Материалы по теме Непростая поездка: горящий мусоровоз со взрывающимся кузовом

На Архангельском шоссе в городе Северодвинск (Архангельская область) очевидцы засняли на видео грузовую Газель, в кузове которой полыхает огонь — по неустановленной причине загорелся перевозимый строительный мусор. В ролике мы видим, как водитель бортового грузовика сворачивает с шоссе и направляется к зданию — это городская Специальная пожарно-спасательная часть № 1.

Можно также различить человека, который, увидев приближающийся горящий грузовик, бежит к гаражу, где, вероятно, находятся пожарные автомобили — и отпирает ворота. По имеющейся информации, пожар удалось быстро потушить, газовых баллонов во вспыхнувшей машине не было, так что ущерб получился минимальный, и в происшествии никто не пострадал.

Инцидент произошел 1 мая, и за несколько праздничных дней видео разлетелось по соцсетям. Точно неизвестно, что случилось с Газелью на дороге, но северодвинцы оценили поступок водителя и похвалили его за сообразительность.

Вообще автомобиль может полностью сгореть всего за 4–6 минут, а пожарной части поблизости может не оказаться. Так что стоит знать, как выбрать хороший огнетушитель.

Видео: Youtube/NEWSBOX24.TV