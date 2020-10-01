МЧС рассказало, как подобрать огнетушитель в машину

Автомобиль может полностью сгореть всего за 4–6 минут, из-за чего времени на его тушение практически нет и важно иметь с собой правильный огнетушитель.

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По словам экспертов министерства, которые приводит пресс-служба московского ГУ МЧС России, водители редко задумываются о возможном возгорании автомобиля, которое чаще всего происходит из-за неисправностей и неосторожного обращения с огнем.

Спасатели напомнили, что огнетушитель должен быть в каждой машине, а лучше всего подойдет порошковый.

«Да, он может испачкать салон и даже кузов машины так, что отмыть бывает очень сложно, зато порошковые огнетушители максимально эффективны на дороге и требуют — это важно! — минимальных знаний о том, как же это устройство использовать», — цитирует «РИА Новости» слова представителя МЧС.

Кислотные же огнетушители требуют подготовки — с ними сложнее управляться и есть опасность травм в результате контакта с охлажденной до минус 75 градусов по Цельсию пеной и вдыхания испаряющейся углекислой смеси.

Также в МЧС уточнили, что масса огнетушителя для легкового автомобиля должна быть не менее двух килограммов. Для кроссоверов и внедорожников масса увеличивается минимум до трех, а огнетушитель для микроавтобусов и грузовиков должен иметь массу не менее пяти килограммов.

Пажароопасным автомобилем следует считать тот, в салоне которого ощущается запах бензина или гари. В случае возгорания салон машины следует тут же покинуть и ни в коем случае не рекомендуется резко и до конца открывать капот, если из-под него идет дым. Если же автомобиль горит возле бензобака, то тушить автомобиль самостоятельно нельзя — это опасно для жизни. Безопасное же расстояние от автомобиля в этом случае — 10–15 метров.

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