ВАЗ-2101 назван самым важным автомобилем России

«Единичка» поставлена в один ряд с Mini, Volkswagen Beetle, Citroën 2CV и Fiat 500.

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В Великобритании автомобиль ВАЗ-2101 признан наиболее значимым автомобилем в истории российского автопрома. К такому выводу пришли журналисты издания Autocar, известного необычными историческими рейтингами. На сей раз издание опубликовало список автомобилей из разных стран, каждый из которых оказал наибольшее влияние на саму страну и на автомобильный мир. Про ВАЗ-2101 источник пишет:

Когда в начале 1970-х бренд Lada появился на Западе, к нему отнеслись как к интересной странности, но он стал объектом шуток, поскольку не поспевал за развитием индустрии. Это совершенно не волновало людей, которые хотели дешевую машину и не заботились о том, что думают другие».

Для США самым значимым стал Ford Model T, «поставивший всю Америку на колеса», для Чехии — Skoda Favorit, «позволивший компании оправиться от послевоенных трудностей», Для Италии — Fiat 500, «простой, насколько это возможно, и являющий собой именно то, что было нужно итальянцам». Вошли в рейтинг и остальные по-настоящему славные машины: Citroen 2CV (Франция), Volkswagen Beetle (Германия), Toyota Corolla (Япония), Seat 600 (Испания), Saab 92 (Швеция) и Mini (Великобритания).

Но есть и «лауреаты», могущие показаться неожиданными для не особо просвещенных: DAF 600 (Нидерланды), Dacia Sandero (Румыния), Holden Commodore (Австралия) и Qoros 3 (Китай).

В прошлом году Autocar составил рейтинг самых долгоживущих моделей в истории, и в него попала российская Lada 4x4, ныне Lada Niva Legend.

Фото: архив «За рулем»