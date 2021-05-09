Два кабриолета Aurus проехали по брусчатке Красной площади

Сегодня, 9 мая, Парад Победы принял министр обороны Сергей Шойгу, а командовал мероприятием главком Сухопутных войск Олег Салюков. Оба проехали перед расчетами на кабриолетах Aurus.

Материалы по теме Двигатель Ауруса испытают на самолете Як-18Т

Парадные Аурусы из того же семейства, что и лимузин президента. Под капотом установлен бензиновый двигатель V8 4,4 л с турбонаддувом, работающий в связке с электромотором. Мощность силового агрегата составляет 598 л.с., агрегатирован он 9-ступенчатым автоматом российского производителя КАТЕ.

Но есть существенные отличия. Открытый кабриолет Senat лишен переднего пассажирского сиденья. В центре салона установлен регулируемый поручень для езды стоя, за который военные начальники держатся, когда машина проезжает по Красной Площади. У автомобиля есть специальный парадный режим с ограничением скорости до 20 км/ч. В режиме «Комфорт» мотор работает максимально плавно, а настройки подвески смягчаются, что позволяет автомобилю ехать без толчков, проглатывая неровности брусчатки. Также в кабриолетах установлены микрофоны, с помощью которых министр обороны и главком приветствуют парадные расчеты.

Кабриолеты Aurus начали полировать за много часов до прохождения по Красной площади на Параде Победы. Ежедневно эти машины проходили обязательный техосмотр.

Заглянуть внутрь парадных машин можно с помощью телеканала «Звезда».

Видео: YouTube

Фото: ТАСС