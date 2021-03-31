Дилер назвал цену Aurus Senat: машину можно заказать

Официальный дилер разместил объявление о продаже седанов, которые уже «в пути».

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На сайте дилера «Aвилон» размещены объявления о продаже семи автомобилей Aurus Senat, по 24 миллиона каждый, а на площадке того же дилера на Auto.ru предлагают уже 10 штук, но все по той же цене.

В описании говорится, что автомобили 2021 года выпуска, с двигателем 4,4 л, мощностью 598 л.с., 9-диапазонной автоматической коробкой и полным приводом, в комплектации Base. Салон отделан кожей, предлагается черный цвет (Universe Black) или синий (Pulsar Blue).

Автомобили потребляют бензин АИ-98, их максимальная скорость 280 км/ч, а разгон до «сотни» занимает 4,7 секунды. Машины соответствуют экологическому стандарту Евро-6.

Расход топлива, по заявлению производителя, в городском режиме — 17,1 л на 100 км, на шоссе — 10,6 л, и в смешанном режиме — 13 л.

На сайте объявлений, кроме вышеназванных, доступны еще и голубой, бежевый и белый цвета. Правда, тут название комплектации указано как Individual, но поскольку цена одна, речь все же об одной версии, как на сайте, так и в объявлении о продаже. Комплектация предусматривает 84 функции, среди них 8 подушек безопасности, обогрев задних сидений, обогрев рулевого колеса, сиденья с массажем и вентиляцией, складной столик на спинках передних сидений, светодиодные фары, система адаптивного освещения, многозонный климат-контроль, передний и задний парктроники, программируемый предпусковой отопитель, адаптивный круиз-контроль, камера с обзором 360 градусов, 20-дюймовые колесные диски, премиальная аудиосистема и беспроводная зарядка.

Первые «живые» машины должны появиться в автосалоне в середине мая, выяснила «Российская газета».

Пилотную партию Аурусов уже собрали на заводе в Елабуге.

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