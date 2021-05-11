Как часто экономия на запчастях приводит к ДТП

ГИБДД привела статистику аварий по вине неисправных транспортных средств за 1-й квартал 2021 года.

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За три месяца погибли 226 человек (на 1,8% больше, чем в 1-м квартале 2020 года). Нередко происходят «ДТП с наездом на стоящее транспортное средство», которое, сломавшись, остается на полосе движения. В таких авариях погибли еще 115 человек, что на 11,7% больше, чем за первые три месяца 2020 года.

Рост числа неисправных транспортных средств не удивляет экспертов — автомобилисты стали чаще экономить на обслуживании машин и запчастях. Как пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании Gruzdev Analyze, 39% людей откладывают визит в сервис до последнего. Еще 35% опрошенных экономят на шинах и дисках, а 28% не обращают внимание на проблемы с кузовом, которые «на скорость не влияют». Четверть автомобилистов перешли или собираются перейти на более дешевые запчасти.

«В сегодняшних реалиях траты на автомобиль становятся чрезмерными. Если раньше автовладелец, видя течь в амортизаторе, сразу ехал на ТО, сейчас он будет ждать до последнего, пока неисправная деталь не начнет доставлять серьезные неудобства. Сегодня среднестатистический автомобилист выбирает между едой, одеждой и автомобилем, часто оставляя починку последнего до лучших времен. Более того, люди не выбирают, на чем экономить в плане ремонта: это может быть и подвеска, и тормоза, и двигатель», — говорит аналитик и международный эксперт автомобильного бизнеса Александр Груздев.

Некоторые эксперты считают, что в этой ситуации нужно ужесточить процедуру техосмотра, но главный редактор «За рулем» Максим Кадаков предлагает более действенное решение:

«В стране средний возраст автомобиля — 13 лет. Более того, весь Дальний Восток вообще не может пройти ТО по современным стандартам из-за часто встречающегося в регионе правого руля. Ко всему прочему, мы живем в ситуации, где много машин в плохом состоянии, у многих нет средств на доведение их до „идеала“. Так что вместо 84 пунктов техобслуживания хорошо бы оставить самые основные: тормоза, руль, свет и шины. Люди с радостью будут проходить такие проверки».

Инспекторы ДПС смогут направлять автомобили на внеочередные ТО сколько угодно раз.

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