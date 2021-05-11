Автосалон в Германии: новое место, новая концепция

Раньше мы его знали как Франкфуртский, теперь — Мюнхенский, и это далеко не основное изменение.

Материалы по теме Франкфуртский автосалон будет проходить в Мюнхене

Ассоциация автомобильной промышленности Германии (VDA) назначила местом проведения IAA Мюнхен, и в этом году автомобильный салон точно состоится, несмотря на пандемию, и пройдет с 7 по12 сентября.

Ранее баварская столица выиграла в отборочном турнире над соперниками из Берлина и Гамбурга. Мюнхен завоевал сердца организаторов тем, что пообещал «превратить центр города и близкие к нему „зоны притяжения“ в сцену IAA. Здесь будут проводиться различные мероприятия, чтобы люди смогли почувствовать, что все новации, представленные на выставке, это не далекое будущее, а уже настоящее.

Мюнхен — крупнейший технологический центр, где расположены штаб-квартиры множества высокотехнологичных корпораций, стартапов и исследовательских институтов, а также инновационных компаний в автомобильной промышленности. Это отличный партнер для реорганизации IAA, решили устроители автосалона. И в этом все дело — прежняя форма уже никого не устраивает, требуется апгрейд.

Так, известно, что в рамках выставки IAA 2021 в Мюнхене планируется существенно ужать площадки: автосалон предоставит отдельным автомобильным компаниям максимум 2000 квадратных метров стендов вместо 11 000 квадратных метров выставочных залов ранее.

Бренды соскучились по автосалонам, чтобы ранее ни говорили их представители: BMW и Mercedes проводят кампанию за проведение IAA 2021, несмотря на пандемию коронавируса, а Volkswagen Group собирается переосмыслить свое присутствие на выставке и представить только три основных бренда — VW, Audi и Porsche. То есть ни Seat, ни Skoda в Мюнхен не приедут.

Вторая важная новация — ярмарка будет намного больше, чем просто автомобильная выставка. IAA хочет быть движущей силой объединения всех видов транспорта. Выставочный комплекс должен «стать местом встречи для всех, кому есть что сказать о мобильности будущего».

Ну и о третьей важной особенности концепции выставки мы упомянули ранее — весь центр города превратится в выставочную сцену, это позволит сделать будущую мобильность «ощутимой» для людей.

Напомним, IAA проводился во Франкфурте на протяжении десятилетий. После того, как в 2019 году автосалон собрал всего около 560 000 посетителей и 838 экспонентов, VDA не стала продлевать контракт с площадкой Messe Frankfurt и начала поиск нового места с новой концепцией. На право проведения выставки заявки подали семь городов. В дополнение к новому месту проведения IAA 2021 VDA также искало новую концепцию выставки — старую посчитали устаревшей и не отвечающей вызовам будущего.