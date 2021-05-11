Авто с пробегом дорожают быстрее, чем новые

Скоро цены на некоторые подержанные машины могут сравняться с прайсами точно таких же, но новых.

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С марта по апрель 2021 года средняя цена на подержанный автомобиль в России выросла на 0,2% — с 724,6 до 726 тысяч рублей. Однако если сравнивать цены в апреле нынешнего года с прошлогодними, то мы увидим рост 20,4% — аналитическое агентство «Автостат» напоминает, что год назад в машина с пробегом, в среднем, обходилась покупателю менее чем в 603 тысяч рублей.

Причем от модели к модели дельта повышения разнится: так, трехлетний седан Lada Vesta за год прибавил в цене на 22%, а такой же универсал Vesta SW — лишь на 12%. Пятилетний Renault Duster подорожал аж на 28%, а вот семилетняя Chevrolet Niva — только на 19%.

В салонах новых авто цены поднялись на 15%, а вот на площадках машин с пробегом — на целую четверть.

Но в целом темпы таковы, что не исключен парадокс: некоторые машины с пробегом могут подорожать почти до уровня идентичных новых. Ведь те тоже дорожают, но куда медленнее. За первый квартал 2021 года средневзвешенная цена нового авто выросла на 2,5%, а подержанного — на 4,7%. С начала 2020 года новые машины прибавили в среднем на 15%, тогда как авто с пробегом — на все 25%.

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Фото: Ведомости/ТАСС