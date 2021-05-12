Бренд заметно расширит свой модельный ряд в России, а начнет с премьеры кроссовера Jolion.

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Новый кроссовер Jolion будет собираться на российском заводе в Тульской области. Этот почти 4,5-метровый автомобиль получит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 143 л.с., работающий в паре либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 7-ступенчатым роботом. Конкурировать Jolion будет, например, с Kia Sportage.

Также в 2021 году в продаже появится пикап, о чем «Известиям» рассказал исполнительный директор ООО «Хавейл Мотор Рус» Жером Сего. Модель под названием Pao построена на рамной платформе, которая используется и для внедорожника Haval H9. Длина автомобиля составит 5410 мм — это немного больше, чем у Toyota Hilux (5330 мм), причем длиннее оказалась и колесная база: 3230 мм против 3085 мм у Тойоты. Пикап получит 190-сильный 2-литровый двигатель и 8-ступенчатый автомат.

Три другие новинки Жером Сего не назвал, но это будут уже известные на других рынках модели. Например, кроссовер Haval Chitu, который поступит в продажу в Китае в апреле этого года, а позже может появиться и в России.

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Фото: Haval