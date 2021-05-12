Новый Kia Sportage представят до конца июня

Тестовые прототипы нового кроссовера постепенно избавляются от камуфляжа.

Материалы по теме Салон нового Kia Sportage попал на видео — неофициально

Новый Sportage все еще оклеен черно-белым камуфляжем, но пластиковые детали, скрывающие линии кузова, исчезли.

Kia оснастит новый Sportage новыми фарами и увеличенной фирменной решеткой радиатора. Кроме того, детали кузова будут иметь рельефную выштамповку: обратите внимание на арки передних колес и края капота, а также на боковые двери и задние крылья. На двери багажника виден большой спойлер.

Мы еще не видели переднюю часть салона новинки, но, учитывая радикальные изменения во внешности, можно предположить, что интерьер машины тоже будет весьма необычным, со множеством больших экранов.

Премьера нового поколения Kia Sportage, как утверждает The Korean Car Blog, должна состояться до конца июня этого года.

Узнать больше о новом Kia Sportage вы можете здесь.

Фото: carscoops.com