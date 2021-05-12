Новый Kia Sportage представят до конца июня — журнал За рулем

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Новый Kia Sportage представят до конца июня

Тестовые прототипы нового кроссовера постепенно избавляются от камуфляжа.

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Новый Sportage все еще оклеен черно-белым камуфляжем, но пластиковые детали, скрывающие линии кузова, исчезли.

Kia оснастит новый Sportage новыми фарами и увеличенной фирменной решеткой радиатора. Кроме того, детали кузова будут иметь рельефную выштамповку: обратите внимание на арки передних колес и края капота, а также на боковые двери и задние крылья. На двери багажника виден большой спойлер.

Мы еще не видели переднюю часть салона новинки, но, учитывая радикальные изменения во внешности, можно предположить, что интерьер машины тоже будет весьма необычным, со множеством больших экранов.

Премьера нового поколения Kia Sportage, как утверждает The Korean Car Blog, должна состояться до конца июня этого года.

Фото: carscoops.com

Новый Kia Sportage представят до конца июня

Тестовые прототипы нового кроссовера постепенно избавляются от камуфляжа.

Новый Kia Sportage представят до конца июня — фото 1245911Новый Kia Sportage представят до конца июня — фото 1245913Новый Kia Sportage представят до конца июня — фото 1245912Новый Kia Sportage представят до конца июня
Новый Kia Sportage представят до конца июня

Тестовые прототипы нового кроссовера постепенно избавляются от камуфляжа.

Новый Kia Sportage представят до конца июня — фото 1245912Новый Kia Sportage представят до конца июня — фото 1245913Новый Kia Sportage представят до конца июня — фото 1245911Новый Kia Sportage представят до конца июня

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Отзывы о Kia Sportage (7)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки — 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем...

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