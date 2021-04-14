Всё о дизайне нового Kia Sportage

Эти рендеры очень близки к реальности, а в видео показано, на основе чего они создавались.

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Kia работает над новым поколением кроссовера Sportage, и уже есть рисунки того, как, скорее всего, будет выглядеть модель. Судя по многочисленным шпионским фотографиям, Kia намерена радикально поменять язык дизайна, чтобы новинка как можно больше отличалась от предшественника.

Новая решетка радиатора будет отлично сочетаться с фарами и большими светодиодными дневными ходовыми огнями. В нижней части бампера расположатся противотуманные фары. В результате новый Sportage, безусловно, нельзя будет спутать ни с одной другой моделью Kia.

Ютьюб-канал Gotcha Cars опубликовал видео того, как должен выглядеть кроссовер нового поколения, и представил машину на рендерах в разных цветах, включая двухцветные варианты с черными стойками и черной крышей.

Рисунков, показывающих автомобиль сзади, нет, но там перемен ожидается не меньше: острые светодиодные задние фонари, спойлер на крыше и уникальная дверь багажника. Изменится и салон.

О линейке двигателей пока ничего не известно, но премьера кроссовера нового поколения должна состояться в ближайшие месяцы, поэтому ждать осталось недолго.

Kia планирует отказаться от «тигриного носа» и представила новую концепцию дизайна автомобилей.

Фото, видео: YouTube