Всё о дизайне нового Kia Sportage — журнал За рулем

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Всё о дизайне нового Kia Sportage

Эти рендеры очень близки к реальности, а в видео показано, на основе чего они создавались.

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Kia работает над новым поколением кроссовера Sportage, и уже есть рисунки того, как, скорее всего, будет выглядеть модель. Судя по многочисленным шпионским фотографиям, Kia намерена радикально поменять язык дизайна, чтобы новинка как можно больше отличалась от предшественника.

Новая решетка радиатора будет отлично сочетаться с фарами и большими светодиодными дневными ходовыми огнями. В нижней части бампера расположатся противотуманные фары. В результате новый Sportage, безусловно, нельзя будет спутать ни с одной другой моделью Kia.

Ютьюб-канал Gotcha Cars опубликовал видео того, как должен выглядеть кроссовер нового поколения, и представил машину на рендерах в разных цветах, включая двухцветные варианты с черными стойками и черной крышей.

Рисунков, показывающих автомобиль сзади, нет, но там перемен ожидается не меньше: острые светодиодные задние фонари, спойлер на крыше и уникальная дверь багажника. Изменится и салон.

О линейке двигателей пока ничего не известно, но премьера кроссовера нового поколения должна состояться в ближайшие месяцы, поэтому ждать осталось недолго.

Фото, видео: YouTube

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Отзывы о Kia Sportage (7)

Kia 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

Эргономичный салон. Много места спереди и сзади. Драйвовый ДВС и АКПП.

Недостатки:

Шумное днище и арки. Небольшой дорожный просвет. Не очень эргономичная подвеска.

Комментарий:

Год покупки — 2018. Это первый мой автомобиль, в котором не хочу менять решетку радиатора, т.к. она мне нравится :) Ездил на чуть более 40 гражданских легковых автомобилей, на которых, были и тест-драйвы, чем-то владел лично, ездил по служебным заданиям, друзья просто давали на тест. Есть с чем...

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