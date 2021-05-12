Весенний рейтинг инфлюенсеров, которые пользуются наибольшим доверием у владельцев отечественных автомобилей и иномарок, но не являются политическими деятелями, составил исследовательский холдинг «Ромир».

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Рейтинг «Ромира» дает представление о доверии к мнению публичного человека со стороны граждан, потребителей, пользователей, покупателей. Этим людям доверяют россияне, приобретающие определенную категорию товаров, в данном случае — автомобили.

Нужно сказать, что популярность — вещь непостоянная, лидеры мнений быстро меняются, причем те, кто лидировал в прошлом сезоне, рискуют даже не попасть в первую пятерку.

Респондентам задали вопрос: «Кому из публичных личностей России Вы доверяете? Люди должны были сделать выбор самостоятельно, исходя из личных предпочтений, варианты ответов не предлагали.

По итогам исследования, лидером по влиянию на мнения владельцев отечественных машин оказался Павел Воля, за ним следует Ксения Бородина, Полина Гагарина, далее — Елена Стриженова и Лариса Гузеева. В зимнем рейтинге лидировал Константин Хабенский, сейчас из первой пятерки он выпал совсем.

Лидером мнений среди владельцев иномарок на этот раз стал ведущий Владимир Соловьев, далее расположились Ксения Собчак, Ольга Скабеева, Дмитрий Комаров и Гарик Харламов. В предыдущем топ-5 лидером среди владельцев иномарок был Максим Галкин, он в весеннюю пятерку также не попал.

В данном опросе Romir приняли участие 2400 жителей городов с населением более 100 тысяч человек и в возрасте старше 14 лет.