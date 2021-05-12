Секрет в том, что это — беговел, транспортное средство для детей.

Материалы по теме Новая модель Bentley: 3 колеса и 40 тысяч рублей

Вы планировали этим летом научить своего малыша кататься на велосипеде? Что ж, тогда вы можете сделать это стильно — посадив его на беговел Bentley.

Он предназначен для детей в возрасте от 3 лет и стоит 450 фунтов стерлингов (примерно 47 тысяч рублей, тогда как «обычный» беговел можно купить за 4–6 тысяч рублей).

Ручки на руле имеют ромбовидную прострочку, сиденье обтянуто экокожей, похожей на углеродное волокно, и есть уникальная тормозная система.

Рама сделана из магниевого сплава и весит всего 650 граммов, но при этом выдерживает 35 кг. Алюминиевые колесные диски тоже немного весят и обуты в 12-дюймовые шины.

В скором будущем автомобили Bentley планируют делать из Audi.

Фото: Bentley