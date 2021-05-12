Нива признана «самым хипстерским автомобилем Берлина»

А в интерьере внедорожника обнаружились отсылки к «Лебединому озеру».

Российский внедорожник Niva Legend продолжает завоевывать новых поклонников в Европе. В частности, берлинская молодежь в качестве основного автомобиля все чаще выбирает именно этот автомобиль, пишет немецкий Berliner Zeitung. По информации издания, сейчас Нивы приобретают уже не экономные люди, как было прежде, а хипстеры из модных районов Берлина, а также врачи и юристы, увлекающиеся охотой и гольфом.

Он весит 1,3 тонны, имеет двигатель на 83 л.с., носит соблазнительное название Нива и внешним видом напоминает обувь для баскетбола. Этот простой внедорожник размером с Renault Twingo... на данный момент является самым хипстерским автомобилем в Берлине», — цитирует «ПолитРоссия» немецкое издание.

В качестве преимущества Нивы журналисты из Германии отмечают, конечно, низкую цену (12 990 евро) и говорят, что российская машина родом из 1970-х, почти не изменившаяся за годы производства, делает немецких хипстеров счастливее, а улицы города — интереснее. Утверждается, что в Берлине есть два автосалона, которые продают Lada Niva Legend, и топовая комплектация называется Black Edition Cool & More, что расшифровывается как «кондиционер и обогрев сидений».

Провели немецкие коллеги и небольшой тест-драйв Нивы, отметив, что на бездорожье она ведет себя куда лучше, чем на прямой асфальтированной дороге. А в салоне усмотрели параллели с классикой русского балета: «В интерьере много отсылок к „Лебединому озеру“ Чайковского. Нива — настоящий русский, у него ранимая и нежная душа. Водитель должен с особой осторожностью работать длинным рычагом КП — если приложить к нему усилие, он распадется на несколько частей».

Помимо хипстеров, врачей и юристов, нравится Нива и немецким автогонщикам — в прошлом году обладателем российской машины стал Ральф Шумахер.

Фото: архив «За рулем»