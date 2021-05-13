Водитель BMW за месяц получил более 130 штрафов

«Рекордсмен» проживает в Тюмени, купил машину месяц назад и не поставил ее на учет в ГИБДД. За это время он 50 раз превысил скорость, проехал на красный сигнал светофора 21 перекресток, 64 раза заехал за стоп-линию, нарушал требования дорожных знаков, и все это фиксировалось камерами на дорогах, рассказали ТАСС в Госавтоинспекции Тюменской области.
Нарушителя вычислили сотрудники Центра фотовидеофиксации нарушений ПДД, направив данные для задержания иномарки в строевое подразделение ДПС. Задерживать водителя инспекторам полка ДПС пришлось с помощью системы «Перехват».
Выяснилось также, что молодой человек управлял автомобилем без полиса ОСАГО. Однако безнаказанно погонять ему удалось недолго.
- Где больше шансов встретить инспектора ГИБДД? Вероятность быть остановленным ночью на пустых дорогах намного выше.
Фото: Михаил Почуев,ТАСС