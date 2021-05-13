Водитель BMW за месяц получил более 130 штрафов

Очередной «рекордсмен» ухитрился 50 раз превысить скорость, 21 — проехать на красный и 64 раза заехать за стоп-линию.

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«Рекордсмен» проживает в Тюмени, купил машину месяц назад и не поставил ее на учет в ГИБДД. За это время он 50 раз превысил скорость, проехал на красный сигнал светофора 21 перекресток, 64 раза заехал за стоп-линию, нарушал требования дорожных знаков, и все это фиксировалось камерами на дорогах, рассказали ТАСС в Госавтоинспекции Тюменской области.

Нарушителя вычислили сотрудники Центра фотовидеофиксации нарушений ПДД, направив данные для задержания иномарки в строевое подразделение ДПС. Задерживать водителя инспекторам полка ДПС пришлось с помощью системы «Перехват».

Выяснилось также, что молодой человек управлял автомобилем без полиса ОСАГО. Однако безнаказанно погонять ему удалось недолго.

Где больше шансов встретить инспектора ГИБДД? Вероятность быть остановленным ночью на пустых дорогах намного выше.

Фото: Михаил Почуев,ТАСС