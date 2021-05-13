Эксперт рассказал, как нас обманывают в автосервисах

Мало кто действительно понимает, что сломалось в его автомобиле и сколько будет стоить ремонт. В результате недобросовестные работники сервиса могут выкатить перечень работ, превосходящий реальную необходимость.

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Вариантов обмана при обслуживании на сервисе великое множество. Как правило, владельца интересует конечный результат — исправный автомобиль, в подробности он не вникает, этим и пользуются недобросовестные сервисмены, рассказал агентству «Прайм» автомобильный эксперт Егор Васильев.

Куда ни шло, если они просто завышают стоимость работ, автомобиль, тем не менее, приводится в нужное состояние. Хуже, когда на сервисе начинают пытаться оптимизировать стоимость ремонта, указывая в прайсе установку оригинальных запчастей, а на самом деле заменяют их дешевыми китайскими аналогами.

В этом случае хороший результат не гарантирован, и машина может быстро выйти из строя.

Есть вариант и похуже — когда по факту мастера пытаются восстановить сломавшуюся деталь или используют относительно целые запчасти, оставшиеся от предыдущего ремонта.

Скупой платит дважды, поэтому Васильев рекомендует пользоваться официальными сервисами, тем более что для большинства современных моделей требуются специнструмент и программное обеспечение, которых у серых сервисов может не быть. Кроме того, у официалов вам сразу скажут стоимость ремонта.

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Специалист предупреждает, что стоимость работ может быть выше или по причине более дорогого нормо-часа, или в результате того, что по ходу обнаружится еще целый ряд неисправностей, которые требуют устранения.

Во многих солидных сервис-центрах допускается даже личное присутствие клиента при ремонте автомобиля или за процессом можно наблюдать с помощью экрана, установленного в зоне отдыха.

По словам специалиста, следует потребовать, чтобы вам продемонстрировали и снятую запчасть, и устанавливаемую. Если все же хочется сэкономить, можно самому закупить необходимые детали.

Каким должен быть современный автосервис, можно узнать из этого материала.



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