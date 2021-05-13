В Италии продают редкий УАЗ-469 с дизелем

Это экземпляр еще с советских времен, но в России автомобили были исключительно с дизельным мотором.

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В итальянском городе Боволента продают УАЗ-469 1984 года выпуска. Объявление появилось на сайте autoscout24.com. Модель оценивается в 19 800 евро, или 1 777 000 рублей по нынешнему курсу. Правда, указано, что торг уместен.

В описании говорится, что внедорожник полностью восстановлен, в идеальном состоянии, об этом свидетельствуют и снимки.

Советскую версию внедорожника выпускали с 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 75 л.с., а на данном автомобиле указан дизельный мотор мощностью 65 л.с. Ошибки тут нет, автомобили в Италии продавал местный дилер «УАЗ-Марторелли», он и дорабатывал внедорожники, в частности, устанавливая на них дизельные моторы, в разные годы разные. Чаще всего это были двигатели Peugeot XD2, которые идеально подходили по размеру и были относительно недороги.

Сколько всего машин итальянская компания переоснастила дизелями, теперь уже никто не скажет.

В 2013 году модернизированный внедорожник получил название Hunter, и под этим именем его выпускают и по сей день. Цены на него начинаются от 867 000 рублей.

Существует и электрический УАЗ Хантер.

