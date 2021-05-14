Власти назвали Топ-5 люксовых авто на штрафстоянке

Антирейтинг опубликовал в своем Telegram—канале Департамент транспорта Москвы.
193 автомобиля Mercedes-Benz, 168 Porsche, 138 Lexus, 137 BMW и 118 Land Rover — и это не автосалон, а спецстоянка, где с начала весны оказались машины около 1000 любителей люкс-авто парковаться в неположенных местах.
Это список самых популярных, а есть и редкие машины: неправильно припаркованных Tesla оказалось 3, Rolls-Royce — 2, Dodge — 1, Lamborghini — 1 автомобиль, но два раза.
В Дептрансе напоминают, что «эвакуаторы не смотрят на стоимость автомобиля и правила парковки одинаковы для всех».
- Что касается Lamborghini, то не тот ли это автомобиль, на котором ездит телеведущая Анастасия Ивлеева?
Фото: Департамент транспорта Москвы