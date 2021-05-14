Lada Largus FL с высокой крышей: первые фото

Серийная версия с повышенным комфортом — такова задумка авторов проекта.

Материалы по теме Ходовая нового Ларгуса: на что обратить внимание в эксплуатации

«ВИС-Авто», дочерняя компания АВТОВАЗа, начала процесс сертификации нескольких новых модификаций обновленного Ларгуса — после прохождения испытаний такие машины должны получить ОТТС. От основной модели модификации будут отличаться более высокой крышей, что даст дополнительный комфорт.

Уже изготовлено несколько образцов, один из них «засветился» на снимках. Фотографии предсерийной машины опубликовал блогер Петр Груздев, автор проекта «Карелия», поучаствовавший на подобном автомобиле (еще в дорестайлинговой версии) в нескольких путешествиях и инициировавший создание серийной версии.

Вместе с тем, уникальной конструкцию не назовешь: сразу у нескольких сертифицированных кузовостроителей АВТОВАЗа, и у «ВИС-Авто» в том числе, есть опыт создания Ларгусов с вырезанной частью крыши, наваренным силовым каркасом и накрывающим его пластиковым «колпаком», отмечает «Российская газета»: такие машины мелкими сериями выпускаются в качестве коммерческих фургонов, такси, машин скорой помощи.

Но продукт, получившийся по результатам проекта «Карелия», будет все-таки немного другим — ожидается полноценная пассажирская версия с повышенной комфортностью, которая будет доступна в свободной продаже.

Планируется несколько вариантов. У всех пассажирских модификаций будут дополнительные окошки в боковых частях надстройки. Часть модификаций получат высокие распашные двери задка (для них также задуманы пластиковые «удлинители»), более бюджетные обойдутся штатными.

В качестве опций предложат навесную запаску, люк в крыше над третьим рядом сидений и систему отопления/кондиционирования с разделением на переднюю и заднюю части салона.

Кроме того, анонсировано и специальное исполнение «Карелия» с усиленной подвеской и увеличенным дорожным просветом.

Цена этих модификаций Ларгуса пока не сообщается — дать первую информацию по этому поводу авторы проекта обещают после прохождения сертификации.

Ранее АВТОВАЗ подробно рассказывал, как изменилась шумоизоляция Ларгуса после рестайлинга.

Фото: ВКонтакте/Проект «Карелия»