Что с шумоизоляцией у нового Ларгуса? Разбор в деталях

Количество новых элементов, улучшающих виброакустический комфорт, — 25 на кузове и еще 31 на пластиковых деталях.

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Проходящему в марте 2021 года тест-драйву обновленного семейства Lada Largus, который организовал для журналистов АВТОВАЗ, предшествовала презентация, где руководитель продуктового маркетинга Lada Сергей Корниенко раскрыл многие детали обновления. В частности, одним из слайдов подробно проиллюстрированы работы над шумоизоляцией автомобиля.

Отмечается, что опция «Пакет шумоизоляции» доступна для максимальной комплектации Luxe. Этот пакет снижает шум на 5,1 дБ при интенсивном разгоне на 3-й передаче. А при движении с постоянной скоростью 100 км/ч на пятой передаче отмечено снижение на 1,7...2,7 дБ.

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В пакет входят шумоизолирующие обивки всех стоек кузова (их у Ларгуса четыре пары — А, B, С и D), виброизоляционные накладки на крыше и шумопоглощающие накладки на обивке крыши, шумоизолирующие обивки задних дверей и подлокотников всех дверей, заглушки в пустотелых сечениях кузова, заглушки арок колес, ворсовые щитки колесных арок, виброизоляционные накладки на щитке передка и тоннеле пола.

Судя по первым реальным отзывам, в автомобиле действительно стало тише, причем разница с прежним Ларгусом заметна не только в «Люксе», так как часть решений применена и в простых версиях.

Фото: «За рулем», АВТОВАЗ