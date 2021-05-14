Если ваш автомобиль до сих пор на зимней резине, то у вас есть пара недель, чтобы поменять ее на летнюю и избежать проблем с ГИБДД.

Напоминаем, что с 1 июня 2021 года на территории нашей страны предлагается штрафовать за шины не по сезону. Требования к шинам содержатся в пакете поправок в Правила дорожного движения, в разделе, описывающем условия, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Поправки еще не приняты, но произойти это может в любой момент.

В случае, если поправки примут, а автомобилист с 1 июня продолжит ездить на зимних шинах, инспектор в праве будет выписать ему штраф по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Сумма штрафа составит 500 рублей.

Но следует отметить, что в случае езды летом на зимней резине запрет будет касаться только шипованных шин.

Кроме того, в разных регионах страны, в зависимости от климатических условий, сезонность может меняться. Например, на Юге зимний сезон сможет определяться не шестью, а тремя месяцами, а на Севере — девятью. Это оставлено на усмотрение местных властей.

Если поправки примут, то ближе к зиме инспекторы начнут штрафовать за летнюю резину, даже если она установлена только на одной оси автомобиля. Чтобы не пропустить начало действия поправок, следите за нашими новостями.

О других нюансах техрегламента вы можете узнать здесь.

Фото: Александр Артеменков/ТАСС