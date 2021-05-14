Пятидверку Suzuki Jimny представят в 2022 году

Кроме пяти дверей, не исключено, что у модели появится наддувный мотор.

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Самый маленький рамный внедорожник Jimny, готовится к пополнению семейства: готовится более крупная версия с задними дверями и более длинной колесной базой. Напоминаем, что его длина составляет 3395 миллиметров, ширина — 1475 мм, а высота — 1725 мм. Конкурентов у модели просто нет. Слухи о пятидверке ходят давно, и вот японский сайт Autoc-One пишет, ссылаясь на официальных лиц Suzuki, что пятидверный Jimny наконец-то выйдет в 2022 году.

Первоначально планировалось, что он дебютирует на Токийском автосалоне в октябре этого года, но мероприятие отменили (как и многие другие) из-за пандемии. Сообщается, что автомобиль будет носить официальное название Jimny Long, а его колесная база вырастет сразу на 30 см.

Четырехдверный Suzuki Jimny станет больше, а значит, тяжелее, таким образом ему потребуется более мощный мотор.

Сообщается, что инженеры уже готовят турбированный двигатель вместе с умеренно-гибридной установкой. Эти изменения обойдутся недешево, издание считает, что Jimny Long будет на 3 000 долларов дороже, чем Jimny Sierra.

За исключением задних дверей, изменения стиля будут сведены к минимуму: решетка радиатора будет с одной горизонтальной планкой, вместо текущей вертикальной с пятью прорезями.

Ожидается, что Jimny Long появится в следующем году, когда Suzuki также обновит текущую модель в середине жизненного цикла. Сначала обе модели появятся в Японии, прежде чем отправиться на мировые рынки. Если двигатель действительно будет с турбонаддувом и электрифицирован, можно надеяться, что он пройдет строгие европейские нормы выбросов, так что компания снова сможет продавать внедорожник в пассажирской конфигурации.

Пока он существует на Старом континенте только как двухместная коммерческая модель.

Кстати, удлиненный вариант Jimny проходит испытания в Европе. Но под камуфляжем не рассмотреть: пятидверка это, пикап или фургон?

Фото: indiacarnews