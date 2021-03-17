На тестах Jimny Long: пятидверка, пикап или фургон? — журнал За рулем

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На тестах Jimny Long: пятидверка, пикап или фургон?

Слухи о пятидверной версии Jimny ходили давно, а теперь в поле зрения попала длиннобазная версия внедорожника.

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Передние двери у этого полноприводного внедорожника Suzuki Jimny, который проходит испытания в Южной Европе, выглядят как на стандартной версии, а задние кузовные панели и боковые окна заметно длиннее. При этом, по словам очевидцев, у закамуфлированного Джимни было три двери, и не было задних сидений. То есть это, возможно, даже не пятидверка, а пикап или новая легкая коммерческая версия «малыша» 4x4? 

Передняя и задняя части автомобиля кажутся идентичными серийной модели, но, вероятно, Suzuki захочет подкорректировать блоки освещения и бамперы спереди и сзади, когда этот вариант модели представят официально, что произойдет, вероятно, до конца года.

Пока неясно, какими силовыми агрегатами будет оснащаться Jimny LWB (Long Wheel Base), но, вероятно, он сохранит 1,5-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель в глобальной версии, возможно, доработанный, чтобы сократить потребление топлива и выбросы. В нынешнем стандартном Jimny он выдает скромные 102 л.с., и агрегатируется пятиступенчатой ​​механической или четырехступенчатой ​​автоматической коробками передач.

Фото: Сarscoops

На тестах Jimny Long: пятидверка, пикап или фургон?

Слухи о пятидверной версии Jimny ходили давно, а теперь в поле зрения попала длиннобазная версия внедорожника.

На тестах Jimny Long: пятидверка, пикап или фургон? — фото 1231634На тестах Jimny Long: пятидверка, пикап или фургон? — фото 1231635На тестах Jimny Long: пятидверка, пикап или фургон? — фото 1231633На тестах Jimny Long: пятидверка, пикап или фургон?
На тестах Jimny Long: пятидверка, пикап или фургон?

Слухи о пятидверной версии Jimny ходили давно, а теперь в поле зрения попала длиннобазная версия внедорожника.

На тестах Jimny Long: пятидверка, пикап или фургон? — фото 1231635На тестах Jimny Long: пятидверка, пикап или фургон? — фото 1231634На тестах Jimny Long: пятидверка, пикап или фургон? — фото 1231633На тестах Jimny Long: пятидверка, пикап или фургон?
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Отзывы о Suzuki Jimny (2)

Suzuki 2011 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

В комментарии

Недостатки:

В комментарии

Комментарий:

Два охотника/рыболова + две кровати в стоке, или два колхозника + 9-ть мешков картошки. При 3000 тыс. об укладывается в паспорт, потом начинает жрать. Разбегается до 155 км/ч. Защита нужна там, где нет глины. В эконом варианте 480 км с  бака. Если качать колеса по табличке на двери — стошнит межд...

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