На тестах Jimny Long: пятидверка, пикап или фургон?

Слухи о пятидверной версии Jimny ходили давно, а теперь в поле зрения попала длиннобазная версия внедорожника.

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Передние двери у этого полноприводного внедорожника Suzuki Jimny, который проходит испытания в Южной Европе, выглядят как на стандартной версии, а задние кузовные панели и боковые окна заметно длиннее. При этом, по словам очевидцев, у закамуфлированного Джимни было три двери, и не было задних сидений. То есть это, возможно, даже не пятидверка, а пикап или новая легкая коммерческая версия «малыша» 4x4?

Передняя и задняя части автомобиля кажутся идентичными серийной модели, но, вероятно, Suzuki захочет подкорректировать блоки освещения и бамперы спереди и сзади, когда этот вариант модели представят официально, что произойдет, вероятно, до конца года.

Пока неясно, какими силовыми агрегатами будет оснащаться Jimny LWB (Long Wheel Base), но, вероятно, он сохранит 1,5-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель в глобальной версии, возможно, доработанный, чтобы сократить потребление топлива и выбросы. В нынешнем стандартном Jimny он выдает скромные 102 л.с., и агрегатируется пятиступенчатой ​​механической или четырехступенчатой ​​автоматической коробками передач.

Компактные рамные внедорожники Джимни переоборудует в пикапы по индивидуальному заказу своими силами один из дилеров Новой Зеландии.



Фото: Сarscoops