В Финляндии запустился прокат советских «Жигулей»

Потеряв работу, финн сначала запил, а потом решил открыть компанию «Сибирский лобстер».

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Бывший чиновник Ханну Лаурикайнен открыл в городе Вантаа (Финляндия) сервис аренды автомобилей производства Волжского автозавода. В его коллекции десять автомобилей, восемь из которых можно взять напрокат. В основном, это заднеприводные «Жигули» разных годов выпуска, а также две Нивы.

К кардинальной перезагрузке собственной карьеры Лаурикайнена подтолкнула пандемия: после нескольких лет работы в Брюсселе и жизни в достатке он оказался без очередного контракта, пишет Yle.fi. Поначалу отчаявшись и пристрастившись к алкоголю, он все же решил выбираться из неприятностей — и реализовать мечту детства.

Советская Lada была его давней любовью. Эти автомобили в 1970-80-е годы были в Финляндии весьма популярны, в лучшие годы продавалось до 10 тысяч экземпляров. Но сейчас они стали настоящей редкостью.

Свой нынешний автопарк Ханну собирал, кропотливо изучая объявления о продаже из стран Балтии. А потом основал компанию Siperian Hummeri Oy, что, в зависимости от контекста, можно перевести как «Сибирский лобстер» или «Сибирский Хаммер».

У каждой машины, сдаваемой в аренду, есть собственные имена. Так, песочная ВАЗ-2101 (она же Lada 1200), называется Kopeekka, оранжевая ВАЗ-2103 — Troikka, голубая ВАЗ-21013 (Lada 1200S) — Nappisilmä (Глаз-бусинка), черная ВАЗ-2106 — Ministeri (Министр), белая ВАЗ-2105 (Lada 1300S) — Kanttilamppu (Край лампы), красная ВАЗ-21074 (Lada 1600S) — Deluxe, зеленая Lada Niva — Boss, а еще одна, бежевая — Siperian Hummeri.

Клиентов пока немного, но они есть. И, хотя с точки зрения доходности Лаурикайнен называет свой бизнес не иначе, как безумной затеей, он очень рад, что она нашла живейший отклик в финском сообществе автомобилистов, и готовится расширять автопарк.

Классические автомобили Lada высоко ценятся европейцами — например, «единичка» с небольшим пробегом была выставлена в Германии на продажу за 15 900 евро (1,5 млн рублей).

Фото: yle.fi, siperianhummeri.fi