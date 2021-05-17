Цены на машины вырастут еще на 10–15%

В итоге к концу года даже бюджетные модели подорожают еще примерно на 100 тысяч рублей.

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Автомобили продолжат дорожать: поводов для остановки роста цен пока нет. При условии, что курс рубля будет оставаться неизменным, стоимость автомобилей до конца 2021 года вырастет на 10%, уверен директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, о чем рассказал «Известиям». Если же курс рубля продолжит падать и достигнет отметки 80 и более рублей за 1 доллар, то цены вырастут на 15%. Таким образом, даже самая доступная Лада Гранта за 519 900 рублей к концу года будет стоить около 570 тысяч.

Аналитики «Автостата» обнаружили интересную закономерность: уровень продаж новых автомобилей в России напрямую зависит от цен на нефть на мировом рынке. Исходя из этого, они сделали прогноз, что если стоимость одного барреля нефти марки Brent в 2021 году будет держаться на уровне 50 долларов, то в нашей стране будет продано на 11,7% меньше новых автомобилей, чем годом ранее (примерно 1,31 млн штук). При цене 55 долларов за баррель продажи упадут на 5,5% (приблизительно до 1,4 млн штук). Если же нефть будет стоить 60 долларов, то следует ждать роста продаж на 4% — до 1,55 млн штук. Пока же, по итогам первых четырех месяцев 2021 года, средняя цена нефти на мировом рынке составляет 62 доллара за баррель.

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