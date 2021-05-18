Сколько стоит Lada Granta с новым 90-сильным движком? Названы цены

У седана и лифтбека больше всего вариантов по комплектациям с новым двигателем.

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АВТОВАЗ опубликовал цены на автомобили семейства Lada Granta, оснащенные модернизированным обновленным восьмиклапанным двигателем ВАЗ-11182. Такой двигатель появится в модификации со всеми типами кузова (седан, лифтбек, хэтчбек и универсал) и, как и предполагалось, заменит собой прежний вариант восьмиклапанного мотора ВАЗ-11186.

Самым дешевым вариантом с новым двигателем будет, конечно, седан — Lada Granta в комплектации Standart с новым двигателем и механической КП обойдется в 519 900 рублей. У лифтбека и универсала цены на идентичные комплектации составляют, соответственно, 526 900 и 548 900 рублей. У хэтчбека минимальная комплектация с таким агрегатом — это Classic за 550 500 рублей. Самое дорогое сочетание нового восьмиклапанника и 5МКП у универсала в комплектации Luxe — 657 800 рублей.

У лифтбека, как и у седана, самое большое количество комплектаций с новым мотором — целых 6. Для универсала предложено 4 варианта, для хэтча — всего 3

Пресс-служба производителя сообщает, что ВАЗ-11182 — двигатель более тихий, надежный и тяговитый, нежели предшественник, имеет на 25% больший ресурс, в среднем потребляет 7,5 литра бензина АИ-92 на 100 км и позволяет экономить 5000 рублей на каждых 20 000 км за счет снижения расхода топлива и стоимости ТО, так как не требует регулировки клапанов до 90 000 км.

На обновленном Ларгусе этот мотор дебютировал, и тогда АВТОВАЗ рассказывал обо всех нововведениях в его конструкции.

Фото: АВТОВАЗ