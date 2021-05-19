Известные рэперы озвучили Яндекс.Карты

«Каста» здесь!» — если вы фанат ростовских парней, отныне эта фраза будет справедливой для ваших Яндекс.Карт.

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Участники культовой группы «Каста» приняли участие в проекте «Свои в городе» и озвучили автомобильные маршруты в приложении Яндекс.Карты. Влади, Шым, Хамиль и Змей в свойственной им манере обыграли различные дорожные ситуации, и теперь их голоса в приложении предупреждают о скоростном режиме, камерах и сложных развязках.

Всего музыканты записали для проекта более 160 фраз, и в большинстве используются цитаты из известных треков «Касты». Так, в начале пути участники коллектива говорят «Собираемся свободно и катаем где угодно! Маршрут построен». Если впереди камера, то они предупредят: «Старайся ехать не громче воды, не выше травы — впереди камера». А завершат маршрут словами «Мы приехали — все кайфанули вообще».

В компании Яндекс уточняют, что пока голоса используются именно в Яндекс.Картах, а в Яндекс.Навигаторе они появятся позже. Планируется также, что в ближайшем будущем компанию водителям составят голоса и других героев.

В апреле Яндекс.Карты озвучила Рената Литвинова. Она стала первым голосом проекта «Свои в городе».

Фото: Яндекс

Видео: YouTube/Яндекс.Карты