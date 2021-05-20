VW готовит новый кроссовер

Это кросс-купе под именем Taigo. Автомобиль проходит испытания в Европе и скоро должен поступить в продажу.

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На дорогах Германии был замечен новый кроссовер Volkswagen. Модель, получившая название Taigo, выглядит так же, как кросс-купе для южноамериканского рынка — VW Nivus.

Отличается европейская версия светодиодными фарами, задним диффузором и фонарями с новой графикой. Приборная панель, кажется, похожа на ту, которая устанавливается на Polo. Если это действительно так, то автомобиль получит информационно-развлекательную систему с 10-дюймовым экраном, расположенным над центральными воздуховодами климатической системы, а также 10,25-дюймовую цифровую панель приборов.

Ожидается, что Taigo получит систему автономного экстренного торможения, систему помощи при трогании с места, систему стабилизации и адаптивный круиз-контроль, а также будет следить за состоянием водителя.

В Южной Америке Nivus продается с 1-литровым трехцилиндровым двигателем TSI мощностью 128 л.с., который передает крутящий момент на все колеса через 6-ступенчатый автомат. Стоит такой кроссовер от 97 580 реалов, или примерно 1,37 млн рублей. Какой двигатель был выбран для Европы — пока неизвестно.

Узнать больше о новом Taigo и о дате начала ее продаж вы можете здесь.

Фото: carscoops.com