Теперь Ладой Грантой можно управлять через смартфон — журнал За рулем

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Теперь Ладой Грантой можно управлять через смартфон

В продаже появилась новая опция для Lada Granta — телематический комплекс Lada Connect.

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Стоимость комплекса составляет 12 тысяч рублей, и в эту стоимость входит 3 года обслуживания. За эту сумму владелец Гранты получает возможность с помощью специального мобильного приложения определять местоположении своей машины в режиме онлайн, блокировать и разблокировать замки дверей и багажника, настраивать климатическую систему и дистанционно заводить мотор. Также в приложении показывается уровни топлива в баке и заряда в аккумуляторной батарее. В случае удара или перемещения автомобиля (например, эвакуации), приложение будет оповещать хозяина. Также в приложении есть чат с дилером.

Лада Гранта с комплексом Lada Connect страхуется по КАСКО со скидкой, что компенсирует стоимость подключения. Так в первый год скидка составит 10%, а ее максимальный размер впоследствии может достигать 30%, так как страховая получает доступ к данным о манере вождения водителя и передает данные об аварии, если она произошла.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Granta (19)

LADA 1997 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

лгп

Недостатки:

лгрп

Комментарий:

Здравствуйте, друзья. Интересный тест, спасибо автору. Я тоже создал автомобильный сайт. Сейчас заказал продвижение на сервисе http://ktoprodvinul.ru/ , хочу чтоб отображался на передовых позициях в поисковике. Буду не только продавать, но и обменивать автозапчасти. Позже напишу и название сайта.

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