Скорость электросамокатов стали ограничивать

Пока это прокатные кампании делают в добровольном порядке, но все может выйти на законодательный уровень.

Материалы по теме Пьяный на самокате? Лишат прав!

Скорость движения на электросамокатах, моноколесах и гироскутерах в парках Москвы и иных общественных пространствах могут ограничить до 15 км/ч. Также предлагается ввести черные списки нарушителей, для которых блокируется доступ к сервисам кикшеринга. Скорость передвижения во время первой поездки для впервые пользующихся СИМ предлагают снизить дополнительно. А также ввести отдельную площадку для лиц, обучающихся управлению СИМ.

Об этом по итогам круглого стола, посвященного вопросам регулирования использования средств индивидуальной мобильности, сообщил «Российской газете» председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Одна из столичных прокатных компаний уже ограничила дистанционно скорость своих электросамокатов в некоторых районах столицы: в Сокольниках, ВДНХ, Парке Горького, в центральной части города — в Театральном проезде и на Большой Лубянке. Каждый самокат оборудован встроенным передатчиком ГЛОНАСС или GPS и имеет удаленный доступ к прошивке. При въезде самоката в зону с действующим ограничением его скорость тут же снижается. При этом в компании говорят, что снижать скорость до 15 км/ч повсеместно идея плохая. Это сделает самокат неэффективным транспортом, он станет долгим, дорогим и не будет альтернативой автомобилю, чем является для части пользователей сейчас. Это отпугнет клиентов.

Между тем, движение на электросамокатах уже давно нуждается в урегулировании. Этот вопрос обсуждается несколько лет, но дальше обсуждений дело не идет.

Только в 2020 году, по данным ЦОДД, в Москве с участием электротранспорта произошло 156 ДТП, это больше на 66%, чем в 2019 году. В них пострадали 158 человек, включая 73 ребенка.

В Госавтоинспекции пояснили, что согласно действующим правилам, те, кто передвигается на такой технике, — пешеходы. И на них распространяются все требования правил, касающиеся пешеходов, а ограничивать скорость пешеходу — бессмысленно. Между тем, по скоростным характеристикам некоторые модели соответствуют мопедам или даже мотоциклам. Но чтобы признать самокат мопедом, необходимо знать его характеристики, а установить их на дороге невозможно. Необходимо сертифицировать данную технику, чтобы сотрудник ГИБДД понимал, пешеход перед ним или водитель мопеда. Этим должен заняться Минпромторг.

В столичных сервисах кикшеринга зарегистрировано около 500 тыс. активных пользователей, за месяц жители совершают более 1,3 млн поездок на электросамокатах. Такие сервисы есть и в других крупных городах. Самокаты становятся все популярнее, компании будут и дальше развивать эту услугу — уже в 2021 году в Москве парк устройств вырастет до 20 тыс. штук.

60-летний пенсионер как-то утром выглянул в окно и увидел более 100 электросамокатов, припаркованных возле его дома.



Фото: Depositphotos