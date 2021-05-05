Мужчина вдруг обнаружил у дома 100 электросамокатов

Не то чтобы он бы противником экотранспорта, но по придомовой дорожке стало просто невозможно ходить.

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Шейн Кларк, 60-летний пенсионер из города Бристоль (Великобритания), проснулся однажды, выглянул в окно и увидел более 100 электросамокатов, припаркованных возле его дома. Эти средства передвижения принадлежат английской фирме Voi, которая сдает их в аренду всем желающим, пишет местное издание Metro.

К утру субботы на зеленой пригородной улице стоял шум и гам, а самокатов становилось все больше и больше — после того как это место стало официальным местом для парковки.

Медик на пенсии говорит, что люди уже некоторое время оставляют скутеры Voi возле его дома, и подозревает, что другие места могли быть удалены из списка парковочных точек, указанных в официальном приложении.

Пенсионер с женой в какой-то момент сбились со счета, так много самокатов скопилось возле их дома. Ну и люди есть люди — пожилая пара уже нашла в своем палисаднике пару банок и бутылок, выброшенных кем-то из пользователей.

Электронные скутеры являются частью экспериментальной программы, которая использует приложение для геотегирования скутеров: они работают только в определенных зонах и с ограниченной скоростью.

Пользователи должны припарковаться в специально отведенных местах, иначе им грозит штраф, а арендовать электросамокат могут только взрослые с водительскими правами. Кларк подчеркивает, что у него нет неприятия именно этого транспорта, просто способ его хранения доставляет ему неудобства. Кроме того, не все на них ездят ответственно, мягко описывает проблему мужчина.

Ричард Корбетт, генеральный директор Voi UK & Ireland, ранее говорил журналистам: «Электросамокаты созданы для того, чтобы решить транспортную проблему, с которой мы сталкиваемся в Великобритании. Нам нужно найти вид транспорта, альтернативный поездке на автомобиле — 50% двуокиси азота в нашей атмосфере приходится на автомобильный транспорт».

Только вот Шейна Кларка и его семью такое решение проблемы совсем не устраивает.

А этот пожилой мужчина в одиночку смог остановить торнадо.



Фото: Metro