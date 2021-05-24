Владельцам расскажут об отзывных кампаниях через Госуслуги

Новый сервис начнет работать уже в 2022 году.

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Росстандарт оповестит владельцев автомобилей, попавших под отзывную кампанию, через единый портал госуслуг. Новый сервис уже включен в ведомственную программу цифровой трансформации и готовится к запуску в следующем году, сообщил в интервью «Российской газете» замруководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

Необходимо расширять способы информирования населения, ведь далеко не все знают об отзывных кампаниях, у дилеров нет исчерпывающих контактов, отметил чиновник.

С 2015 года (когда Росстандарт начал активно развивать это направление) под отзыв попало почти 4 миллиона автомобилей. За четыре месяца 2021 года Росстандарт согласовал 44 программы добровольного отзыва, охватывающие 72 тыс. автомобилей.

Под отзыв попадают все машины — от бюджетных до премиальных, порой даже только что сошедшие с конвейера.

Работы в рамках отзывных кампаний представители производителя проводят бесплатно для владельцев. Надзор за соответствием выпускаемых в обращение автомобилей требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» осуществляет Росстандарт.

Автокомпании отзывают автомобили после обнаружения дефектов с целью защитить здоровье и безопасность владельцев транспортных средств.

Через портал Госуслуг можно оформлять и ДТП.

Фото: АГН «Москва»