ДТП можно оформлять через Госуслуги (с ноября)

Раньше услуга работала в тестовом режиме в нескольких регионах, теперь она доступна по всей России.

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С начала ноября водители всех регионов смогут оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии вместо бумажного, передает «Российская газета» слова исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгения Уфимцева. Причем сделать это можно будет, даже если у участников аварии есть разногласия по поводу обстоятельств аварии.

Фотофиксация и электронное извещение появятся и в приложениях страховых компаний: сейчас готовится разработка SDK-модуля, который страховые компании смогут встраивать в свои мобильные сервисы.

Данные из заполненного электронного извещения автоматически попадут в базу данных РСА. Достаточно одному пострадавшему заполнить европротокол, как второй страховщик все увидит в базе и сможет доверять этим данным и спокойно урегулировать убыток, даже если это было мобильное приложение другой компании. Данные участников поступят в приложение автоматически из системы госуслуг и от Российского союза автостраховщиков (РСА).

Чтобы оформить электронное извещение о ДТП, хотя бы у одного водителя должно быть установлено мобильное приложение «Помощник ОСАГО». Водителям нужно сфотографировать повреждения автомобилей, заполнить поля в электронном извещении и приложить схему ДТП. Ее нужно нарисовать от руки на бумаге и сфотографировать при помощи приложения. Оно сгенерирует на экране QR-код. Второй водитель, считав код с помощью камеры телефона, перейдет на портал госуслуг.

Извещение можно принять или отклонить. Внести исправления можно только один раз, после этого на мобильный телефон поступит уведомление. Получив его, можно разъезжаться.

Электронное извещение равноценно привычному бумажному.

Эксперимент по электронному извещению о ДТП через приложение «Помощник ОСАГО» стартовал 1 ноября прошлого года в пяти регионах РФ: Москве, Санкт-Петербурге, их областях и Республике Татарстан.

Не каждый, приобретая полис ОСАГО, внимательно читает мелкий шрифт и сноски, а там — самое интересное, утверждает наш автор.

Фото: Алексей Зотов/ТАСС