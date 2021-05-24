Дастеру добавили «мускулов»: его не узнать

Новый обвес для кроссовера скоро появится в продаже.

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Тюнинг-пакет для самого бюджетного кроссовера, с которым он может смутить даже мощные внедорожники, разработало немецкое тюнинг-ателье Prior Design. Сначала компания запустила «пробный шар», выложив изображения в соцсетях, но картинки вызвали такой живой отклик, что тюнинговый обвес для Dacia Duster решили сделать реальностью.

Конечно, на дороге RS Q8 легко «сделает» Duster, по мощности автомобили неспоставимы, ведь тюнинг двигателя не входил в план модернизации. Но благодаря Prior Design Дастер будет выглядеть не менее солидно, правда, только на парковке.

Есть ощущение, что Prior Design «накормила» Duster виртуальными стероидами — он явно прибавил в мускулах стал приземистее. Бампер сложной формы, диффузор и мега-трубы, 22-дюймовые колеса на низкопрофильных шинах, выступающие из-под мускулистых колесных арок — это лишь то, что сразу бросается в глаза.

Рисунок литых колесных дисков также напоминает те, что бывают на солидных внедорожниках. Стекла сильно тонированы, а над задним окном расположился спойлер.

Prior Design сообщает, что тюнинг-пакет для модели уже находится на заключительной стадии разработки и должен быть запущен в производство летом этого года.

Реальный Дастер для жизни — это минимум 1 150 000 рублей за мотор 1.6 с полным приводом (117 л.с.), АКП6, кондиционером и простейшей аудиосистемой. Подробнее — в нашем материале.



Фото: Prior Design