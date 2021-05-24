ГАЗ начнет производство в Узбекистане

В Ташкенте будут собирать широкую линейку моделей — от легких коммерческих моделей до среднетоннажных грузовиков и спецтехники на их базе.

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«Группа ГАЗ» подписала меморандум о сотрудничестве с правительством Ташкентской области Республики Узбекистан. Документ оговаривает организацию производства автомобилей российской марки на территории Ташкентской области, а также обновление автопарков региона техникой «Группы ГАЗ».

Судя по сообщению пресс-службы, линейка моделей ташкентской сборки планируется довольно широкая: от легких коммерческих моделей до среднетоннажных грузовиков и спецтехники на их базе. Планируются новые машины для ЖКХ, социальной и медицинской сфер, для малого и среднего бизнеса, а также для городских и пригородных пассажирских перевозок.

ГАЗель City — один из вероятных кандидатов на сборку в Ташкенте. Но начнут, вероятно, с фургонов и грузовиков

Соглашения, по итогам которых был подписан меморандум, были достигнуты еще в апреле, на выставке «Иннопром» в Ташкенте. ГАЗ присутствовал там в качестве участника и, в частности, показал одну из новинок прошлого года, современный низкопольный микроавтобус ГАЗель City. Вероятно, эта машина станет одной из моделей, которую станут производить в Узбекистане.

А в Нижнем Новгороде тем временем приступили к производству нового семейства коммерческих автомобилей ГАЗель NN.

Фото: Группа ГАЗ