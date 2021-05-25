Велосипедист против самого дешевого автомобиля: кто кого?

Вот такую странную гонку сняли на видео.

Материалы по теме Спринтер против велосипедиста и автомобилиста: онлайн-гонка завершена

Соревноваться обычной легковушке с велосипедом нет смысла, но что, если соперник не самая быстрая машина на свете? Эта необычная дрэг-гонка была организована агрегатором продаж автомобилей из Южной Африки.

По иронии судьбы оба соперника в этой гонке по прямой — вовсе не автомобили. Один из них — велосипед, которым управляет гонщик-любитель Эшли Олдфилд. По словам организаторов, он может развивать максимальную мощность 1,6 лошадиных силы (как они это замеряли?), передаваемую на заднее колесо.

Другой соперник — Bajaj Qute. Строго говоря, он только выглядит как автомобиль, на самом деле индийская марка производит мотоциклы, в том числе с более чем двумя колесами, в данном случае это квадрицикл, который приводится в движение мотоциклетным двигателем объемом 216 куб. см, установленным под задними сиденьями. Он способен развивать мощность 10,8 л.с. и может разогнаться до 70 км/ч.

Это один из самых дешевых «автомобилей», который вы можете купить в Южной Африке за 75 тысяч рандов, или около 389 тысяч рублей по текущему обменному курсу. Впрочем, для движения по плотным городским пробкам его моторчика вполне хватает, но как он проявит себя в гонке?

Чтобы соревнование было честным, в Bajaj Qute помимо водителя посадили еще троих пассажиров.

Как все проходило — увидите сами, спойлер: сначала велосипедист легко «сделал» Bajaj Qute, ну а потом...

Вместо лошадиных сил три пары ног — буксировку автомобиля велосипедами исполнили в «Гараже-54».

Видео: YouTube