Автомобиль почти в идеальном состоянии — его отреставрировали и увеличили мощность мотора.

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Объявление о продаже появилось на сайте аutoscout24.com. В описании говорится, что это абсолютно уникальный автомобиль Wolga Gaz M 21 Series 3 в обновленном состоянии, у которого был всего один владелец. Перед продажей автомобиль тщательно отреставрировали, что заняло почти четыре года. Зато внимание было уделено каждой детали.

Двигатель был полностью отремонтирован, его модернизировали и снизили расход топлива. Мощность мотора теперь составляет 116 л.с. Напомним, что в стандартном исполнении «Волга» комплектовалась мотором 2,5 л мощностью 75 л.с.

Выставленный на продажу автомобиль использовали редко, он принимал участие в двух свадьбах и ярмарке. Сейчас зеленая Волга с серым велюровым салоном находится в отапливаемом гараже в Германии, в городе Целль.

Пробег у автомобиля всего 375 километров, выпущен он в марте 1963 года. В машине есть Bluetooth, CD-плейер, радио и даже USB-порт.

И наконец о цене — просят за такой ретрокар 39 990 евро, по текущему курсу это составляет 3 601 000 рублей, что немало, аналогичный экземпляр в хорошем состоянии в России можно найти за 1,5 млн рублей, хотя разброс цен в зависимости от состояния автомобиля довольно большой.

Объявление о продаже редкого УАЗ-469 с дизельным мотором также было размещено на этом сайте объявлений.

Фото: Autoscout24