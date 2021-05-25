Эту модель продавать выгоднее всего. Догадаетесь?

За прошедший апрель производитель продал более 12 тысяч машин, получив почти 10 млрд рублей.

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Моделью, производитель которой получил наибольшую прибыль от продажи, в апреле 2021 года стала Lada Vesta. В отчетный месяц россияне купили 12 036 таких автомобилей, сообщает Автостат.Инфо (что несколько разнится с данными самого АВТОВАЗа — 11 178 шт.) и потратили в результате этого 9,7 млрд рублей. Ненамного отстал кроссовер Hyundai Creta — на покупку 7346 машин потрачено 9,5 млрд рублей.

Замкнул апрельскую тройку самых выгодных машин Volkswagen Tiguan — 9,16 млрд рублей при 4202 проданных машинах. Также в десятке: Toyota RAV4 (8,7 млрд рублей, 3675 шт.), Kia Rio (7,8 млрд рублей, 7594 шт.), Mercedes GLE-Класса (6,6 млрд рублей, 1007 шт.), Kia K5 (6,2 млрд рублей, 3355 шт.), Kia Sportage (5,8 млрд рублей, 3195 шт.), Toyota Camry (5,8 млрд рублей, 2603 шт.), Hyundai Solaris (5,77 млрд рублей, 5754 шт.). Lada Granta, по-прежнему лидирующая по количеству проданных экземпляров, в рейтинг выгодности снова не попала.

В целом ситуация на авторынке в апреле 2021 года кардинально отличается от той, что была год назад: за минувший месяц россияне потратили на покупку новых машин 298,3 млрд рублей, тогда как год назад эта сумма составляла всего 86 млрд рублей.

Совсем недавно ситуация по самым выгодным для производителей машинам тоже была иной: еще в феврале 2021 года лидировала Toyota RAV4, а Vesta занимала лишь четвертую строчку.

Фото: АВТОВАЗ