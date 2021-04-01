Назван автомобиль, приносящий максимум прибыли — журнал За рулем

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Назван автомобиль, приносящий максимум прибыли

Лидирующая по объемам продаж Lada Granta даже не попала в топ-10. Зато в нем два Мерседеса.

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В феврале россияне потратили на покупку легковых автомобилей 189 млрд рублей, а совокупная выручка всех легковых автобрендов в России за первые два месяца 2021 года составила 349 млрд рублей, сообщает «Автостат Инфо». По объемам продаж лидируют российские, корейские и японские автомобили. Но какая модель приносит больше всего прибыли?

По обороту от реализации лидирует кроссовер Toyota RAV4 — проданные в феврале 3409 экземпляра принесли Тойоте почти 8 млрд рублей прибыли. На втором месте Hyundai Creta — 5680 реализованных машин и 7,4 млрд прибыли. Тройку замыкает Kia Rio — дилеры продали 6918 автомобилей на сумму в 7 млрд рублей.

Отечественная Lada Vesta, несмотря на наибольшую популярность, лишь на четвертом месте по прибыльности: за 7904 машины в феврале клиенты АВТОВАЗа отдали 6,2 млрд рублей. Пятое место у Volkswagen Tiguan (2402 шт., 5 млрд), шестое у Hyundai Solaris (4623 шт., 4,5 млрд), седьмое у Mercedes GLE-Класса (612 шт, 4,2 млрд), восьмое у Kia Sportage (2189 шт, 4,1 млрд), девятое у Mazda CX-5 (1853 шт, 4 млрд), а десятое — у Mercedes GLS-класса (350 шт., 3,8 млрд).

Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

Toyota 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.

Недостатки:

Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.

Комментарий:

За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.

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